ضبط شخص بحوزته 6 آلاف قرص مخدر نوع «ترامادول» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء التحريات التابعين له تمكنوا من القبض على شخص بحوزته 6 آلاف قرص مخدر ومؤثر عقليًا نوع «ترامادول».

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن المتهم أُلقي القبض عليه في كمين محكم أعد له بعد جمع الاستدلالات وفتح محضر إثر التأكد من صحة معلومات وردت إلى الفرع بشأن قيام المعني بالاتجار بالأقراص الطبية المخدرة والمؤثرة عقليًا.

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وأكد الجهاز اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهم وإخطار النيابة العامة.

الأقراص المخدرة التي عثر عليها بحوزة المتهم. (فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي)

الأقراص المخدرة التي عثر عليها بحوزة المتهم. (فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي)

الأقراص المخدرة التي عثر عليها بحوزة المتهم. (فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي)