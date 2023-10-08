  • Alwasat News
Atwasat

ضبط أفراد تشكيل عصابي و4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 04:21 مساء
ضبط أفراد تشكيل عصابي و4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش في طرابلس
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
alwasat radio

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط أفراد تشكيل عصابي بحوزته 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات بطرابلس.

بدأت القضية بورود معلومات إلى إدارة العمليات والتنسيق بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية «من أحد المصادر الخاصة والموثوق فيه وسبق التعامل معه في ضبط مروجي المواد المخدرة عن وجود تشكيل عصابي يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش»، وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

- ضبط تاجر مخدرات يجلب الممنوعات من الزاوية إلى طرابلس
- ضبط شخص بحوزته قطعتان من مخدر الحشيش
- ضبط 3 تجار مخدرات في زليتن

وأضاف الجهاز أنه بعد التأكد من صحة المعلومات جرى التنسيق مع أحد أعضاء التشكيل العصابي لشراء 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بمبلغ مالي 5 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد بإجمالي 20 ألف دينار للكمية.

ضبط 16 قطعة من مخدر الحشيش وأفراد التشكيل العصابي
وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إتمام عملية الشراء وضبط المشتبه بهم و16 قطعة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش يقدر وزنها بحوالي 4 كيلو غرامات، مشيرًا إلى أن المتهمين اعترفوا خلال الاستدلال معهم بما نُسِب إليهم.

وأوضح الجهاز أن المتهمين «أفادوا بأنهم يقومون بجلب المواد المخدرة نوع حشيش من مدينة سبها عن طريق شحنها بداخل علب التمور عبر وكالات ومكاتب الشحن»، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة المجلس الأعلى للقضاء تناقش السبل اللازمة للوقوف على الحقيقة بكارثة درنة
لجنة المجلس الأعلى للقضاء تناقش السبل اللازمة للوقوف على الحقيقة ...
تكالة يطلع السايح على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات
تكالة يطلع السايح على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات
ضبط أفراد تشكيل عصابي و4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش في طرابلس
ضبط أفراد تشكيل عصابي و4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش في طرابلس
«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات
«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات ...
الأمم المتحدة تدرب 17 محامية ليبية في 4 مجالات حقوقية
الأمم المتحدة تدرب 17 محامية ليبية في 4 مجالات حقوقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
تحقيق لقناة «الوسط»: كارثة بيئية تهدد درنة بعد توقعات بتلوث المياه
تحقيق لقناة «الوسط»: كارثة بيئية تهدد درنة بعد توقعات بتلوث ......
السفير جيانلوكا ألبريني: الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية نوفمبر
السفير جيانلوكا ألبريني: الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها ......
حملة لمكافحة الجراد الصحراوي ببلدية براك الشاطي
حملة لمكافحة الجراد الصحراوي ببلدية براك الشاطي...
الأمم المتحدة تدرب 17 محامية ليبية في 4 مجالات حقوقية
الأمم المتحدة تدرب 17 محامية ليبية في 4 مجالات حقوقية...
«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات
«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات ......
المزيد