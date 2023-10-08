ضبط أفراد تشكيل عصابي و4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط أفراد تشكيل عصابي بحوزته 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات بطرابلس.

بدأت القضية بورود معلومات إلى إدارة العمليات والتنسيق بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية «من أحد المصادر الخاصة والموثوق فيه وسبق التعامل معه في ضبط مروجي المواد المخدرة عن وجود تشكيل عصابي يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش»، وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

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وأضاف الجهاز أنه بعد التأكد من صحة المعلومات جرى التنسيق مع أحد أعضاء التشكيل العصابي لشراء 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بمبلغ مالي 5 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد بإجمالي 20 ألف دينار للكمية.

ضبط 16 قطعة من مخدر الحشيش وأفراد التشكيل العصابي

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إتمام عملية الشراء وضبط المشتبه بهم و16 قطعة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش يقدر وزنها بحوالي 4 كيلو غرامات، مشيرًا إلى أن المتهمين اعترفوا خلال الاستدلال معهم بما نُسِب إليهم.

وأوضح الجهاز أن المتهمين «أفادوا بأنهم يقومون بجلب المواد المخدرة نوع حشيش من مدينة سبها عن طريق شحنها بداخل علب التمور عبر وكالات ومكاتب الشحن»، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)