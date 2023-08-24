ضبط شخص بحوزته قطعتان من مخدر الحشيش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع ساحل الجبل الأخضر وجردس العبيد، اليوم الخميس، عن ضبط شخص بحوزته قطعتان من مخدر الحشيش وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر صفحته على «فيسبوك» أن المتهم يدعى «ا ت ط» جرى ضبطه من قبل أعضاء التحري والقبض التابعين للجهاز «بعد إعداد كمين بعملية البيع والشراء معه بالمواد المخدرة».

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وأكد الجهاز إلقاء القبض على المتهم «وهو متلبس وبحوزته قطعتان متوسطتا الحجم يشتبه في كونهما من مخدر الحشيش»، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن القبض على المتهم جاء في إطار عمليات رصد وتتبع تجار المخدرات والمؤثرات العقلية التي يقوم عليها أعضاء الجهاز، وذلك دون الإشارة إلى مكان ضبط المتهم.