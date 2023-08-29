ضبط تاجر مخدرات يجلب الممنوعات من الزاوية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفرع حي الأندلس مواطنا بتهمة ترويج المخدرات، إذ يجلب مخدر «الحشيش» وأقراصا أخرى مخدرة من مدينة الزاوية إلى طرابلس.

ووردت معلومات إلى الجهاز عن وجود شخص بحوزته أربع قطع كبيرة الحجم يشتبه في كونها من مخدر «الحشيش» تقدر بوزن كيلوغرام، إضافة إلى خمس أقراص من نوع مخدر «لاريكا» وقرصين من نوع «ترامادول»، حسب بيان منشور عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وضبطت عناصر جهاز مكافحة المخدرات المتهم متلبسا، واتُخذت الإجراءات القانونية ضده، ثم أُحيل إلى النيابة المختصة.

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ضبط تاجر مخدرات في ساحل الجبل الأخضر

ويوم الخميس الماضي، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع ساحل الجبل الأخضر وجردس العبيد ضبط شخص بحوزته قطعتين من «الحشيش» وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضح الجهاز أن المتهم أوقف من قبل أعضاء التحري والقبض التابعين للجهاز «بعد إعداد كمين بعملية البيع والشراء معه بالمواد المخدرة»، وفق بيان عبر صفحته على «فيسبوك».