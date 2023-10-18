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تكالة وبوشناف يناقشان تحديات العملية الانتخابية وأمن الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 04:53 مساء
تكالة وبوشناف يناقشان تحديات العملية الانتخابية وأمن الحدود
لقاء تكالة مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف تحديات العملية الانتخابية وأمن الحدود الليبية، وكذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على ليبيا.

واستقبل تكالة بوشناف بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر خالد العبيدي، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة «جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه سير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء «تناول موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة (6+6)، مؤكدين ضرورة الوصول لاتفاق، وتوافقات حول قاعدة عريضة؛ للعبور إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعد مطلبًا شعبيًا ملحًا»، في إشارة إلى القوانين الانتخابية التي أصدرها رئيس مجلس النواب في 3 أكتوبر الجاري.

كما ناقش اللقاء مسألة الأمن الحدودي مع دول الجوار الجنوبي والتوترات الأمنية والسياسية التي تعانيها حاليًا، وانعكاسها على الساحة الليبية، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير القانونية، والتداعيات الأمنية والسياسية على ليبيا، إلى جانب المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

لقاء تكالة مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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