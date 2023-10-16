تكالة يبحث مع السفير الفرنسي في ليبيا سبل «حل الانسداد السياسي» وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، «طرق حل الانسداد السياسي» في ليبيا، والذي «يعرقل الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة».

ونشر السفير الفرنسي صورا للقائه مع تكالة، على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقا)، وعلق عليها موضحا أنه تبادل خلال لقائه مع تكالة الحديث حول العملية الانتخابية بعد إصدار القوانين ذات الصلة.

تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

والإثنين الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّمها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

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وسبق أن أعلن تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

في حين قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6» وفقا لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرا إلى أن المجلس ماضٍ قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة على مستوى ليبيا، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج. (حساب السفير على تويتر)