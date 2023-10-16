بريطانيا تدعو إلى عقد اتفاق سياسي شامل للتوافق بين الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت المملكة المتحدة إلى ضرورة «عقد اتفاق سياسي شامل» للتوافق بين الأطراف الليبية من أجل استئناف العملية السياسية، داعية تلك الأطراف إلى ضرورة تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال ممثل المملكة المتحدة في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الإثنين، إن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا بعد إعدادها من قبل اللجنة المشتركة «6+6» تعد القاعدة الأساسية لإجراء الانتخابات لكنها تتطلب الالتزام من الأطراف كافة لتكون قابلة للتنفيذ.

وشدد ممثل المملكة المتحدة على ضرورة التوصل إلى «حكومة موحدة منتخبة ديمقراطية لتوصيل الخدمات إلى المواطنين»، مؤكدًا دعم بلاده للمتضررين جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.

ورحب الدبلوماسي البريطاني بمقترح الممثل الخاص للأمين العام بشأن آلية الإعمار المقترحة للمناطق المتضررة جراء الفيضانات، لافتًا إلى أن تأثيرها المروع يؤكد أن الوضع القائم في ليبيا «أمر لا يطاق».