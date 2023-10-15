«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع المغرب في المجالات القضائية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن مع نظيرها المغربي التعاون في المجالات القضائية، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي انعقد بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الوزيرة ونظيرها المغربي تناول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، ومناقشة برامج التعليم والتدريب القضائي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

كما تطرقت مناقشات الطرفين إلى دور القضاء في الإشراف على الانتخابات والطعون الانتخابية والاستفادة من الخبرة التي يملكها الجانب المغربي في هذا المجال، بالإضافة إلى موضوع التدريب وبناء القدرات للعاملين بمركز الخبرة القضائية والبحوث، ومركز المعلومات والتوثيق.

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وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول أيضًا استطلاع سبل إمكانية الدعم الفني التعليمي للدرجات العلمية الدقيقة لبعض التخصصات التي تهم وزارة العدل والجهات التابعة لها.

وصول وزيرة العدل إلى بغداد

ووصلت وزيرة العدل إلى بغداد فجر أمس السبت، وكان في استقبالها وزير العدل العراقي، وذلك للمشاركة في الاجتماع الـ72 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأحد بالعاصمة العراقية تمهيدًا لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب المقرر غدًا الإثنين.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الذي عقد صباح اليوم خصص لمناقشة جدول أعماله، والمتمثل في وضع بنود اجتماع مجلس وزراء العدل العرب التاسع والثلاثين والذي ستنطلق أشغاله يوم غد الإثنين.