  • Alwasat News
Atwasat

وزيرة العدل تطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لتفعيل معهد القضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 07:52 مساء
وزيرة العدل تطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لتفعيل معهد القضاء
لقاء الدبيبة مع وزيرة العدل، الأحد 27 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
alwasat radio

أطلعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن تفعيل معهد القضاء، مستعرضة معه أنشطة الوزارة.

واجتمع الدبيبة، صباح اليوم الأحد، مع وزيرة العدل في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، لمتابعة سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

- وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا

وأوضحت الوزارة أن الوزيرة قدمت للدبيبة خلال الاجتماع «توضيحًا حول مناشط الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري والإجراءات المتخذة بشأن تفعيل معهد القضاء الذي توقف العمل به لما يزيد على 10 سنوات بعد صيانته وتجهيزه من قبل الوزارة»، مشيرة إلى أنه تابع أيضًا «تطور العمل والنجاحات التي حققتها الوزارة والعاملون بها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)

البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو

الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية

انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)

البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ...
الذكاء الصناعي يهيمن على «معرض ألعاب» بألمانيا

الذكاء الصناعي يهيمن على «معرض ألعاب» بألمانيا
شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات

شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات
في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان

في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا

المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات

شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو إيابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو إيابا
كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر

كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر
تكالة واللافي يناقشان تنسيق الجهود بين «الرئاسي» و«الأعلى للدولة» للوصول للاستحقاق الانتخابي

تكالة واللافي يناقشان تنسيق الجهود بين «الرئاسي» و«الأعلى للدولة» للوصول ...
كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي

كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي
(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة

(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو

رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)

إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين.. ويطالب بإيقاف القائمين عليه عن العمل
مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين.. ويطالب بإيقاف القائمين ...
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ مسبقاً»
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير ...
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء لـ«جلسة طارئة» الإثنين
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء ...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة «إسرائيل»
بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة ......
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة ......
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء لـ«جلسة طارئة» الإثنين
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء ......
المزيد