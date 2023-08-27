وزيرة العدل تطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لتفعيل معهد القضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن تفعيل معهد القضاء، مستعرضة معه أنشطة الوزارة.

واجتمع الدبيبة، صباح اليوم الأحد، مع وزيرة العدل في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، لمتابعة سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت الوزارة أن الوزيرة قدمت للدبيبة خلال الاجتماع «توضيحًا حول مناشط الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري والإجراءات المتخذة بشأن تفعيل معهد القضاء الذي توقف العمل به لما يزيد على 10 سنوات بعد صيانته وتجهيزه من قبل الوزارة»، مشيرة إلى أنه تابع أيضًا «تطور العمل والنجاحات التي حققتها الوزارة والعاملون بها».