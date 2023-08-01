وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، بجهود المملكة المتحدة في دعم استقرار ليبيا، وخاصة المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبالها سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، والوفد المرافق لها بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة العدل عبر صحفتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث سبل التعاون بين طرابلس ولندن في ملفي حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية اللذين يقودان إلى تعزيز وحدة البلاد.

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وأكدت الوزيرة خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدة بـ«جهود المملكة المتحدة في دعم استقرار دولة ليبيا، المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية التي من شأنها تعزيز استقرار البلاد وفتح آفاق التعاون بين المملكة المتحدة وليبيا متمثلة بوزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات».

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية كارولين هورندال، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية في ملفي حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية اللذين يقودان إلى تعزيز وحدة البلاد.

السفيرة البريطانية خلال لقائها مع وزيرة العدل، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)

وزيرة العدل خلال لقائها مع السفيرة البريطانية، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)

السفيرة البريطانية خلال لقائها مع وزيرة العدل، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)