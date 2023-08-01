  • Alwasat News
Atwasat

وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 07:19 مساء
وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا
لقاء وزيرة العدل مع السفيرة البريطانية، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
alwasat radio

أشادت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، بجهود المملكة المتحدة في دعم استقرار ليبيا، وخاصة المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبالها سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، والوفد المرافق لها بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة العدل عبر صحفتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث سبل التعاون بين طرابلس ولندن في ملفي حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية اللذين يقودان إلى تعزيز وحدة البلاد.

- وزيرة العدل تبحث التعاون القضائي مع روسيا
- وزيرة العدل تطلع باتيلي على جهود الوزارة لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدة بـ«جهود المملكة المتحدة في دعم استقرار دولة ليبيا، المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية التي من شأنها تعزيز استقرار البلاد وفتح آفاق التعاون بين المملكة المتحدة وليبيا متمثلة بوزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات».

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية كارولين هورندال، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية في ملفي حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية اللذين يقودان إلى تعزيز وحدة البلاد.

السفيرة البريطانية خلال لقائها مع وزيرة العدل، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
السفيرة البريطانية خلال لقائها مع وزيرة العدل، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
وزيرة العدل خلال لقائها مع السفيرة البريطانية، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
وزيرة العدل خلال لقائها مع السفيرة البريطانية، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
السفيرة البريطانية خلال لقائها مع وزيرة العدل، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
السفيرة البريطانية خلال لقائها مع وزيرة العدل، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (وزارة العدل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال
9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين
كاريكاتير خيري - زيارة المريض

كاريكاتير خيري - زيارة المريض
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول

رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول
القبض على قاتل والدته في طرابلس

القبض على قاتل والدته في طرابلس
شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي ...
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج

الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
انتصار بوراوي تكتب: رواية «أثر الغائبين».. سردية محاربة للسرطان

انتصار بوراوي تكتب: رواية «أثر الغائبين».. سردية محاربة للسرطان
كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!

كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!
المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا

المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول

قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. ...
ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث حلول وفق القوانين

ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث ...
شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات الدبيبة

شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات ...
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يدعو إلى تسريع العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي في أجدابيا وسبها
الدبيبة يدعو إلى تسريع العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي في ...
إحالة 47 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة
إحالة 47 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة
المنقوش: تطابق وجهات النظر بين ليبيا وتشاد بشأن الوضع في النيجر
المنقوش: تطابق وجهات النظر بين ليبيا وتشاد بشأن الوضع في النيجر
ورقة بحثية ترصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
ورقة بحثية ترصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ...
وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا
وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الثلاثاء 1 أغسطس 2023)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الثلاثاء 1 أغسطس ......
أسامة حماد ينتقد غياب «جهة محددة» لمتابعة إنفاق فروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أسامة حماد ينتقد غياب «جهة محددة» لمتابعة إنفاق فروع اللجنة ......
«خارجية النواب» تطالب غوتيريس ومجلس الأمن بالتأكيد على التزام باتيلي بصلاحيات منصبه
«خارجية النواب» تطالب غوتيريس ومجلس الأمن بالتأكيد على ......
وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا
وزيرة العدل تشيد بجهود بريطانيا لدعم استقرار ليبيا...
ورقة بحثية ترصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
ورقة بحثية ترصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة ......
المزيد