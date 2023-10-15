عقيلة صالح يدعو «تجمع شباب ليبيا» إلى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء منظمة «تجمع شباب ليبيا» إلى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات في ليبيا، وحثهم على المشاركة في اختيار رئيس للبلاد، ومجلس أمة (يتكون من غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ).

والتقى صالح «تجمع شباب ليبيا» في مدينة القبة، بينما ألقى الشباب الحاضرون الممثلون لمناطق مختلفة من الوطن كلمات، أكدوا فيها تأييد القوانين الانتخابية، وفق بيان لمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال المجلس إن القوانين صدرت عن مجلس النواب بناء على ما تقدمت به لجنة «6+6»، مضيفا أن الشباب طالبوا في كلماتهم بـ«تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، مهمتها في الدرجة الأولى إجراء الانتخابات بدعمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

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دعوة إلى المبعوث الأممي لـ«عدم تعطيل الانتخابات»

كما طالبوا بإنشاء مجلس أعلى للشباب، موجهين رسالة إلى المبعوث الأممي بـ«عدم تعطيل الانتخابات في ليبيا بعد صدور القوانين الانتخابية»، حسبما جاء في البيان.

من جهته، أكد عقيلة صالح أنه سيجرى النظر في إنشاء مجلس أعلى للشباب حال وصول التصور من قِبل تجمع الشباب.

«تجمع شباب ليبيا» خلال لقائهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (مجلس النواب)

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه «تجمع شباب ليبيا». (مجلس النواب)

«تجمع شباب ليبيا» خلال لقائهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (مجلس النواب)

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه «تجمع شباب ليبيا». (مجلس النواب)