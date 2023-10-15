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عقيلة يبحث دعم عائلات ضحايا «دانيال» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 12:15 صباحا
عقيلة يبحث دعم عائلات ضحايا «دانيال» في درنة
لقاء عقيلة في القبة مع رئيس مجلس المشايخ والأعيان بدرنة، 14 أكتوبر 2023. (عبدالله بليحق)
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بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت، مع رئيس مجلس المشايخ والأعيان ببلدية درنة، صالح غيضان، عدد من القضايا المتعلقة بعائلات ضحايا الفيضانات ببلدية درنة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللقاء ناقش سبل مساعدة عائلات الضحايا وتقديم الدعم لهم؛ نتيجة الظروف القاسية التى يمرون بها جراء الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

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كما ناقش عقيله صالح بمكتبه في مدينة القبة مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية الليبية، موضوعات متعلقة بالقوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، وفق بليحق

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات السياسية، وفي هذا السياق أشار بليحق إلى تأكيد هذه الشخصيات «تأيدها لقوانين الانتخابات».

لقاء عقيلة في القبة مع رئيس مجلس المشايخ والأعيان بدرنة، 14 أكتوبر 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء عقيلة في القبة مع رئيس مجلس المشايخ والأعيان بدرنة، 14 أكتوبر 2023. (عبدالله بليحق)
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