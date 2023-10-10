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بريطانيا تدعو الجهات الليبية الفاعلة إلى الانخراط في عملية سياسية برعاية أممية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 08:29 مساء
بريطانيا تدعو الجهات الليبية الفاعلة إلى الانخراط في عملية سياسية برعاية أممية
وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي خلال اجتماعه مع حفتر، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
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دعت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى الانخراط مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، «في عملية سياسية بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة»، وفق تدوينة نشرتها سفارتها في ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس».

وأجرى وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي رفقة القائمة بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، زيارة إلى كل من طرابلس وبنغازي، التقى خلالها كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمشير خليفة حفتر.

محاور النقاش البريطاني مع القيادات الليبية
وأوضحت السفارة أن الوفد البريطاني ناقش مع القيادات الليبية «التزام المملكة المتحدة بدعم ليبيا خلال عواقب الفيضانات» المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في 10 سبتمبر الماضي، و«دعم إعادة توحيد القوات الأمنية» و«أهمية العملية السياسية التي تُيسِّرها الأمم المتحدة».

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وأضافت أن وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي كرر خلال لقائه مع المشير حفتر في بنغازي «دعوة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي لاستعادة الاتصالات في بنغازي وحماية المدنيين»، في إشارة إلى انقطاع الاتصالات عن المدينة المستمر منذ الجمعة.

متطلبات تحقيق الاستقرار في ليبيا
وقالت السفارة البريطانية «إن الحاجة إلى حكم موحد ومنتخب ديمقراطيًا لتحقيق استقرار ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل واضحة تمامًا». و«حثت جميع الجهات الفاعلة الليبية على الانخراط مع باتيلي في عملية سياسية بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأشارت إلى أن «المملكة المتحدة خصَّصت أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم إنعاش ليبيا، بما في ذلك 2 مليون جنيه إسترليني لنداء الأمم المتحدة العاجل، ولوفد فرق طوارئ طبية بريطانية ولنشر الدعم الطبي والهندسي» في إطار عمليات دعم المناطق المتضررة من الفيضانات في درنة ومناطق الجبل الأخضر.

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