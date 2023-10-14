النيابة: بدء فحص رفات مجهولي الهوية في درنة هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، السبت، بدء مأمورية فحص رفات مجهولي الهوية من ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة هذا الأسبوع، وذلك بعد تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الخبرة القضائية.

وأصدر النائب العام تعليماته بانتقال مستشاري الطب الشرعي واختصاصيي تقنية البصمة الوراثية إلى أماكن دفن ضحايا فيضان مدينة درنة؛ لتنفيذ مأمورية فحص رفات مجهولي الهوية وتحديد أسباب وفاتهم، وجمع عينات البصمة الوراثية وفقاً للأصول المرعية، وفق بيان صادر عن المكتب.

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وتستهدف المأمورية كذلك جمع عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، ومن ثم إجراء مطابقة المجموع منها بسمات البصمة الوراثية المأخوذة من المتوفين مجهولي الهوية، وإجراء أساليب تحديد هوية ضحايا الفيضان، عبر فحص أمكنة العثور على رفاتهم وتوثيق نتائج بحث: بيانات ما قبل وفاة الضحايا وما بعدها وفحوصات أسنانهم.

تهيئة بيئة مناسبة للتحقيق في درنة

وأشار البيان إلى إنجاز أداة التنفيذ المكلفة من وزارة الصحة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، أعمال تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الخبرة القضائية، إذ جهزت غرف إجراء الصفة التشريحية، ووردت ثلاجات تسهل حفظ 360 جثمانا، كما وفرت وسائل إجراء خبرة البصمة الوراثية.

ولكل ما سبق خلص البيان إلى أنه «صار بالإمكان مباشرة إجراء الخبرة مطلع هذا الأسبوع»، فيما أهابت النيابة العامة بذوي المفقودين في مدينة درنة بالمبادرة إلى التواصل مع لجنة التحقيق لمدها بالمعلومات اللازمة.