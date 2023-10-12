«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس وعضو غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية محمد كيلان انتشال عشرة جثامين لضحايا العاصفة «دانيال» أمس الأربعاء.

وأشرفت فرق المركز على دفن 16 جثمانا، إضافة إلى تقديم الرعاية 244 من المصابين، حسب تصريح صحفي منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

وقدم أطباء المركز خدمات الكشف والعلاج لـ 27 شخصا في في مركز رأس هلال الصحي، و59 شخصا في مستشفى مرتوبة بدرنة، شملت حالات كسور العظام والباطنة وغيرها.

انتشال جثامين في وديان درنة

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مركز طب الطوارئ انتشال جثامين ثماني ضحية من الوديان الشرقية لمدينة درنة.

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وقال المركز إن فرقه انتشلت ثمانية جثامين من أم البريكات وأخرى من وادي الخبطة، بالتعاون مع الضفادع البشرية و«الكتيبة 128»، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة (باب طبرق) لإتمام إجراءات الدفن.