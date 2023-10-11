«طب الطوارئ» ينتشل 8 جثث في درنة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال جثامين 8 ضحية من الوديان الشرقية لمدينة درنة، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز إن فرقه انتشلت 7 جثامين من أم البريكات وأخرى من وادي الخبطة، بالتعاون مع الضفادع البشرية و«الكتيبة 128»، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة (باب طبرق) لإتمام إجراءات الدفن.

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وأشار إلى أن جهود انتشال الجثث تُنفذ بالتزامن مع تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها إلى 328 شخصاً، إضافة إلى إقامة نقاط تمركز في 9 مناطق موزعة على مداخل درنة ومخارجها ووسطها، ومنطقتي مرتوبة ورأس الهلال.

جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 10 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 10 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 10 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 10 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 10 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)