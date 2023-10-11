«طب الطوارئ» ينتشل 8 جثث في درنة اليوم...

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال جثامين 8 ضحية من الوديان الشرقية لمدينة درنة، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».
وقال المركز إن فرقه انتشلت 7 جثامين من أم البريكات وأخرى من وادي الخبطة، بالتعاون مع الضفادع البشرية و«الكتيبة 128»، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة (باب طبرق) لإتمام إجراءات الدفن.
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وأشار إلى أن جهود انتشال الجثث تُنفذ بالتزامن مع تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها إلى 328 شخصاً، إضافة إلى إقامة نقاط تمركز في 9 مناطق موزعة على مداخل درنة ومخارجها ووسطها، ومنطقتي مرتوبة ورأس الهلال.
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