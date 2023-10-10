أورلاندو يؤكد للدبيبة دعم الاتحاد الأوروبي استقرار ليبيا والانطلاق نحو تنفيذ الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، «دعم الاتحاد الأوروبي استقرار ليبيا، والانطلاق نحو تنفيذ الانتخابات، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين ليبيا والاتحاد الاوروبي»، وفق منصة «حكومتنا».

واستقبل الدبيبة، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس مساء اليوم الثلاثاء، الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو، بعد تسميته سفيرا جديدا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الشهر الماضي.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة ناقش مع السفير الأوروبي تنسيق الجهود، وتقديم الدعم الفني في ملف الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وفق ما اتُّفق عليه سابقا بين الدبيبة ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

- سفير الاتحاد الأوروبي الجديد يبدأ مهمته في ليبيا

- جون أفريك: طرابلس تراجع موقفها من اعتماد دبلوماسي إيطالي

- «نوفا»: حكومة الدبيبة ترفض تعيين الإيطالي أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي

بدأ أورلاندو مهمته سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في الأول من أكتوبر الجاري، وهو المنصب الذي تولاه خلفا للإسباني خوسيه سابديل، على الرغم من الجدل الذي أثير حول قرار تعيينه في هذا المنصب بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقبل تكليفه بهذه المهمة، شغل أورلاندو منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إلى ليبيا، الذي استمر فيه عامين.