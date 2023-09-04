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جون أفريك: طرابلس تراجع موقفها من اعتماد دبلوماسي إيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 04:08 مساء
جون أفريك: طرابلس تراجع موقفها من اعتماد دبلوماسي إيطالي
السفير الجديد للاتحاد الأوربي لدى ليبيا المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو. (أرشيفية: حسابه بموقع تويتر)
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غيرت السلطات في طرابلس من موقفها بخصوص تعيين الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرًا للاتحاد الأوروبي بعد أيام من الجدل الذي صاحب رفضها تولي هذا الدبلوماسي المنصب، وفق مجلة «جون أفريك» الفرنسية.

ونسب موقع المجلة، اليوم الإثنين، تصريحًا للسفير الليبي في روما مهند يونس، قال فيه «إن ليبيا وافقت أخيرًا على تعيين سفير جديد للاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو»، الذي جرى رفض أوراق اعتماده في البداية.

أسباب رفض الدبلوماسي الإيطالي
وعدّ مراقبون هذا الرفض نادرًا في الأعراف الدبلوماسية، بالنظر إلى أن اسم نيكولا أورلاندو قد أعلن في أبريل 2023 من قبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، وأن الدبلوماسي الإيطالي قد دخل ليبيا بالفعل.

- «نوفا»: حكومة الدبيبة ترفض تعيين الإيطالي أورلاندو سفيرًا للاتحاد الأوروبي

أما عن سبب رفض ترشيح نيكولا أورلاندو، فيرى كثيرون أنه جاء كرد فعل على النشاط الدبلوماسي الذي أبدته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بشأن مسألة العلاقات بين أوروبا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

واعتبرت جريدة «بوليتيكو» الأميركية، الجمعة، قرار رفض تعيين أورلاندو بمثابة ضربة لرئيسة الوزراء الإيطالية التي تعهدت بمزيد من الانخراط مع دول شمال أفريقيا، وهو أحد أهداف سياستها الخارجية. وأنهى المبعوث الحالي للكتلة الأوروبية لدى طرابلس خوسيه ساباديل فترة ولايته، الجمعة.

وبحسب «بوليتيكو»، يأتي هذا التطور وسط تنافس فرنسي إيطالي على الموارد والنفوذ في ليبيا، التي أشارت إلى كونها مزودًا مهمًا للنفط، ونقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

وحسب «جون أفريك» الموقع الفرنسي، فإنه بعد هذا الرفض كان من المتوقع أن ينتقل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس إلى الفرنسي باتريك سيمونيت، الذي كان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية.

سيرة ذاتية للدبلوماسي الإيطالي أورلاندو
وولد أورلاندو العام 1975، ويعمل دبلوماسيًا منذ العام 2001، وكان نائبًا للسفير الإيطالي لدى ليبيا من 2017 إلى 2019، عندما كان يرأس التمثيل الدبلوماسي الإيطالي جوزيبي بيروني، السفير الحالي لدى إيران، وجرى تعيينه في مايو 2021 مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق لويغي دي مايو.

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