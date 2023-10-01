سفير الاتحاد الأوروبي الجديد يبدأ مهمته في ليبيا

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا الإيطالي نيكولا أورلاندو بدء مهمته في ليبيا اليوم الأحد، معربًا عن امتنانه بتمثيل التكتل في ليبيا.
وكتب أورلاندو في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» قائلًا: «أبدأ اليوم مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. إنني أشعر بالامتنان ويشرفني تمثيل الاتحاد الأوروبي في هذا البلد».
وفي مطلع الشهر الماضي وافقت حكومة الوحدة الوطنية على تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرًا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلفًا للمالطي تشارلز صيلبا، وذلك بعدما رفضت في البداية تعيينه.
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وقبل تكليفه بهذه المهمة شغل أورلاندو منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إلى ليبيا التي استمر فيها لمدة عامين.
سيرة ذاتية للدبلوماسي الإيطالي أورلاندو
وولد أورلاندو العام 1975، ويعمل دبلوماسيًا منذ العام 2001، وكان نائبًا للسفير الإيطالي لدى ليبيا من 2017 إلى 2019، عندما كان يرأس التمثيل الدبلوماسي الإيطالي جوزيبي بيروني، السفير الحالي لدى إيران، وجرى تعيينه في مايو 2021 مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق لويغي دي مايو.
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