«نوفا»: حكومة الدبيبة ترفض تعيين الإيطالي أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر ليبية لوكالة «نوفا» إن «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة ترفض تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأضافت المصادر التي لم تكشف الوكالة الإيطالية عن هويتها أن قرار رفض تعيين السفير السابق لإيطاليا في كوسوفو جرى اتخاذه منذ «أسابيع قليلة». ولم تذكر «نوفا» أسباب هذا الرفض فيما لم تصرح «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» علانية برفضها تعيين أورلاندو.

سيرة ذاتية للدبلوماسي الإيطالي أورلاندو

وولد أورلاندو العام 1975، ويعمل دبلوماسيا منذ العام 2001، وكان نائبا للسفير الإيطالي لدى ليبيا من 2017 إلى 2019، عندما كان يرأس التمثيل الدبلوماسي الإيطالي جوزيبي بيروني، السفير الحالي لدى إيران، وجرى تعيينه في مايو 2021 مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق لويغي دي مايو.

تعيين المبعوث الإيطالي سفيرًا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

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ساباديل يلتقي المنفي مختتمًا مهمته في ليبيا

وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تعيين أورلاندو سفيرا جديدا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بدلا من الإسباني خوسيه ساباديل.

ساباديل ينهي مهمة الـ3 سنوات في ليبيا

وأعلن ساباديل انتهاء مهمته، اليوم الخميس، بعدما قضى ثلاثة أعوام في ليبيا لاحظ خلالها «التحسن الأمني الكبير» الذي شهدته، لكنها ما زالت تفتقد «الإجماع السياسي» للفاعلين في المشهد.

وقال ساباديل: «سأنهي مهمتي اليوم.. لقد كان شرفا رائعا أن أخدم هنا.. أنا سعيد بشكل خاص بعودة (البعثة الأوروبية) بالكامل إلى طرابلس ونحن نعمل بها بدوام كامل منذ أكثر من عامين، ما أتاح تبادل (الأفكار) بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الليبية، ودعم العملية السياسية الجارية والمساهمة في تحسين أوضاع المعيشة لليبيين»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «إكس».

وأضاف أن الأوضاع في ليبيا «تحسنت كثيرا منذ وصوله في سبتمبر العام 2020، لا سيما فيما يتعلق بالأمن، ويبدو أن القطعة المفقودة هي الإجماع السياسي بين القادة الليبيين على مستقبل مشترك لليبيا يخدم مصالح الشعب الليبي».