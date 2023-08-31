  • Alwasat News
Atwasat

ساباديل في نهاية مهمته: الأمن تحسن كثيرا منذ 2020.. ويتبقى الإجماع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 11:11 صباحا
ساباديل في نهاية مهمته: الأمن تحسن كثيرا منذ 2020.. ويتبقى الإجماع السياسي
ساباديل خلال مؤتمر بخصوص الطريق الساحلي، (أرشيفية: حسابه على تويتر)
alwasat radio

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل انتهاء مهمته اليوم الخميس، بعدما قضى ثلاثة أعوام في ليبيا لاحظ خلالها «التحسن الأمني الكبير» الذي شهدته، لكنها ما زالت تفتقد «الإجماع السياسي» للفاعلين في المشهد.

وقال ساباديل: «سأنهي مهمتي اليوم.. لقد كان شرفا رائعا أن أخدم هنا.. أنا سعيد بشكل خاص بعودة (البعثة الأوروبية) بالكامل إلى طرابلس ونحن نعمل بها بدوام كامل منذ أكثر من عامين، ما أتاح تبادل (الأفكار) بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الليبية، ودعم العملية السياسية الجارية والمساهمة في تحسين أوضاع المعيشة لليبيين»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «إكس».

الأوضاع تحسنت مقارنة بالعام 2020
وأضاف أن الأوضاع في ليبيا «تحسنت كثيرا منذ وصوله في سبتمبر العام 2020، لا سيما فيما يتعلق بالأمن، ويبدو أن القطعة المفقودة هي الإجماع السياسي بين القادة الليبيين على مستقبل مشترك لليبيا يخدم مصالح الشعب الليبي».

ساباديل: اتفقت مع الدبيبة على زيادة التعاون في ملف الهجرة والطاقات المتجددة
- ساباديل يلتقي المنفي مختتمًا مهمته في ليبيا
خلال لقائه اللافي.. ساباديل: ليبيا تحتاج تسوية تاريخية واقتصادا لصالح الجميع

ونوه بامتلاك ليبيا الإمكانات البشرية والاقتصادية لتوفير حياة أفضل لجميع مواطنيها، ولكن يستلزم الأمر التوصل إلى اتفاق سياسي، مشيرا إلى أهمية الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط لتحقيق ذلك، معقبا: «لقد عملنا مع الغرب والشرق والجنوب (في ليبيا)، وباعتبارنا جيرانا طيبين لها، فإننا ندعم بشكل كامل نجاحها من حيث الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار».

واختتم: «لقد حالفني الحظ بالاستمتاع بالمدينة القديمة في طرابلس، وزيارة بنغازي وطبرق وسبها، إضافة إلى لبدة الكبرى وقورينا (شحات) وصبراتة ولا يزال هناك الكثير من الأشياء المعلقة.. أتمنى لو كان بإمكاني السفر أكثر، وآمل أن أعود قريبا».

ساباديل خلال زيارته صبراتة، (أرشيفية: الإنترنت)
ساباديل خلال زيارته صبراتة، (أرشيفية: الإنترنت)
ساباديل خلال زيارته منطقة أثرية، (أرشيفية: حسابه على تويتر)
ساباديل خلال زيارته منطقة أثرية، (أرشيفية: حسابه على تويتر)
ساباديل خلال مشاركته في الحوار المتوسطي بروما العام 2022، (حسابه على تويتر)
ساباديل خلال مشاركته في الحوار المتوسطي بروما العام 2022، (حسابه على تويتر)
ساباديل خلال زيارته منطقة أثرية، (أرشيفية: حسابه على تويتر)
ساباديل خلال زيارته منطقة أثرية، (أرشيفية: حسابه على تويتر)
ساباديل خلال زيارته بنغازي، (أرشيفية: حسابه على تويتر)
ساباديل خلال زيارته بنغازي، (أرشيفية: حسابه على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين

كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي

لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ

«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير

استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة

السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»

الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه

الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه
ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا
انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
في مداخلة مع قناة «الوسط».. رئيس اتحاد يهود ليبيا يتبرأ من لقاء «المنقوش - كوهين» (فيديو)

في مداخلة مع قناة «الوسط».. رئيس اتحاد يهود ليبيا يتبرأ من لقاء «المنقوش - ...
فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)

فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد ويعفي 4 مسؤولين في الوزارة

الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد...
حبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي

حبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الطب العسكري»: نقل 5 جرحى للعلاج في تونس
«الطب العسكري»: نقل 5 جرحى للعلاج في تونس
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 31 أغسطس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 31 أغسطس 2023)
ساباديل في نهاية مهمته: الأمن تحسن كثيرا منذ 2020.. ويتبقى الإجماع السياسي
ساباديل في نهاية مهمته: الأمن تحسن كثيرا منذ 2020.. ويتبقى ...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
غلق تحويرتي البيفي في طرابلس يومي الجمعة والسبت
غلق تحويرتي البيفي في طرابلس يومي الجمعة والسبت...
وقفة في غزة لشكر الشعب الليبي.. و«حماس» تذكر بدوره في حرب فلسطين (صور)
وقفة في غزة لشكر الشعب الليبي.. و«حماس» تذكر بدوره في حرب ......
انطلاق المرحلة الثانية لمشروع «من دمي»
انطلاق المرحلة الثانية لمشروع «من دمي»...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت ......
ساباديل في نهاية مهمته: الأمن تحسن كثيرا منذ 2020.. ويتبقى الإجماع السياسي
ساباديل في نهاية مهمته: الأمن تحسن كثيرا منذ 2020.. ويتبقى ......
المزيد