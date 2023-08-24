ساباديل: اتفقت مع الدبيبة على زيادة التعاون في ملف الهجرة والطاقات المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة والطاقات المتجددة، وسيظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم التقدم في ليبيا.

وأضاف ساباديل: «تبادلنا الحديث عن التقدم الحقيقي الذي جرى تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة المضي قدما لإنهاء الانقسام والتشرذم»، حسب تغريدة له حول لقائهما أمس الأربعاء، على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الخميس.

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وتابع أن الوضع الإقليمي الصعب يجعل تعزيز الاستقرار من خلال الإجراءات الإيجابية أكثر إلحاحا، وتجنب العودة إلى الماضي وإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات».