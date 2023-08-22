خلال لقائه اللافي.. ساباديل: ليبيا تحتاج تسوية تاريخية واقتصادا لصالح الجميع

القاهرة - بوابة الوسط

دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إلى «تسوية تاريخية» بشأن مستقبل ليبيا باعتبارها «المسار الوحيد» لحل شامل للأزمة الحالية، وحث على كيفية تطويع الاقتصاد لصالح جميع أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، حيث ناقشا ملف المصالحة الوطنية ودورها المهم باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما وسبل توحيد الجهود في هذا الشأن، حسب تغريدة على حسابه بمنصة «X» للتواصل الاجتماعي.

-الاتحاد الأوروبي يرحب بتوحيد «المركزي».. ويدعو إلى توزيع عادل لدخل النفط

-ساباديل يبحث مع المشري سبل التوصل إلى توافق بين الأطراف الرئيسية

توحيد المصرف المركزي

وأمس الإثنين، رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس الصديق عمر الكبير ونائبه في بنغازي مرعي رحيل، داعيا إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

وقال ساباديل تعليقا على الأمر، «نرحب بإعادة التوحيد كخطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة ليبيا»، مضيفا: «يجب أن يتبع العمل السياسي والفني، لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا».