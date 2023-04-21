تعيين المبعوث الإيطالي سفيرًا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل تسمية الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضافت «آكي» أن تعيين أورلاندو جاء ضمن سلسلة من التعيينات المعلنة لسفراء الاتحاد الأوروبي والذين سيتسلّمون مهامهم بعد موافقة البلدان المضيفة المعنية.

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ويشغل أورلاندو، الذي سيخلف الإسباني خوسيه ساباديل في منصبه بطرابلس، حاليًا منصب المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا وعمل سابقًا سفيرًا لبلاده في كوسوفو.