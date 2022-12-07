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المبعوث الإيطالي يثني على مشاورات باتيلي لاستكمال القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 05:20 مساء
المبعوث الإيطالي يثني على مشاورات باتيلي لاستكمال القاعدة الدستورية
باتيلي والمبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا خلال لقائهما في تونس، الأربعاء 7 ديسمبر 2022. (نيكولا أورلاندو)
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أثنى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، على المشاورات الشاملة التي يجريها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، وذلك خلال لقائه في تونس، اليوم الأربعاء، معربا عن دعم وتقدير وقناعة إيطاليا لوساطته، بحسب ما غرد عبر حسابها على «تويتر».

دعم إيطالي لوساطة باتيلي
وقال أورلاندو عبر حسابه على «تويتر»: «حظيت اليوم بشرف لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي في تونس»، مشيرا إلى أنه «أكد (لباتيلي) دعم إيطاليا تقديرا واقتناعًا لوساطته في مسار ليبيا نحو الانتخابات التي تؤدي إلى سلطة تنفيذية توافقية وشاملة ولاستخدام عادل للموارد الوطنية».

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وأضاف أورلاندو في تغريدة ثانية «أطريت على مشاوراته الشاملة وجهوده من أجل استكمال القاعدة الدستورية كشرط مسبق للانتخابات، وشددت على ضرورة أن تضع المؤسسات وقادتها تطلعات الشعب الديموقراطية فوق مصالحهم الخاصة».

ويتواجد باتيلي في العاصمة التونسية منذ الخميس الماضي التي وصلها بعد جولة إقليمية شملت تركيا وقطر والإمارات ومصر، سعى خلالها إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وحشد الدعم للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

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