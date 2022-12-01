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نقاشات في روما حول الوضع الليبي بمشاركة أورلاندو ووليامز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 03:32 مساء
نقاشات في روما حول الوضع الليبي بمشاركة أورلاندو ووليامز
جانب من مشاركة أورلاند ووليامز في مؤتمر حوارات المتوسط. (حساب المبعوث الإيطالي لدى ليبيا)
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أكد المبعوث الإيطالي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، مشاركته في مؤتمر «حوارات المتوسط» التي تناولت الآراء حول ليبيا، وذلك بمشاركة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز.

وقال أورلاندو عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الخميس: «تشرفت بالانضمام إلى الخبراء والأصدقاء الليبيين والدوليين الذين انطلقوا في أعمال روما (حوارات المتوسط) بتبادل وجهات النظر ذات الأبعاد الثاقبة للغاية حول ليبيا».

مراقبة السواحل الليبية محل اهتمام
وفي 17 نوفمبر الماضي، جرت فعاليات مؤتمر «ظل المتوسط 2022» في روما أيضا، وركزت على أهمية مراقبة السواحل الليبية، في إطار عملية «إيريني» الأوروبية حول مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

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وتعني عملية «إيريني» الأوروبية بمراقبة حظر الأسلحة الأممي إلى ليبيا، من أجل السيطرة على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ووقف الأسلحة الجديدة يعني منع الاشتباكات في المستقبل.

وتكتسب العملية، التي يقودها الأدميرال الإيطالي ستيفانو توركيتو، مركزية جيوسياسية للاتحاد الأوروبي، وهي أول نقطة انعكاس مباشرة لأي فوضى أخرى للجبهة الجنوبية.

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