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دعم أميركي لمسار توحيد مصرف ليبيا المركزي واللجنة المالية العليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 04:01 مساء
دعم أميركي لمسار توحيد مصرف ليبيا المركزي واللجنة المالية العليا
اجتماع الكبير والوفد المرافق له مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
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جددت الولايات المتحدة دعمها لمسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، وكذلك دور اللجنة المالية العليا المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي لتحديد أوجه الإنفاق الحكومي في ليبيا، بحسب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين الجارية بمدينة مراكش المغربية.

توصيات أميركية بشأن إعمار المناطق المنكوبة
وناقش الكبير وماير خلال الاجتماع «توصيات وزارة الخزانة الأميركية بشأن حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من إعصار دانيال بالتعاون مع البنك الدولي»، وذلك بعدما قدمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة طلبًا للحصول على مساعدة المؤسسة الدولية في وقت سابق الشهر الماضي.

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وقدم الكبير خلال الاجتماع «إحاطة بالإجراءات المنجزة ضمن خطة توحيد مصرف ليبيا المركزي»، فيما أكد ماير «دعم الولايات المتحدة لمسار التوحيد»، و«دعم وزارة الخزانة الأميركية لدور اللجنة المالية العليا لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية».

ضوابط التعامل المالي بمصرف ليبيا المركزي
كما بحث الكبير مع المسؤول الأميركي «جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة برنامج مراجعة حصص مساهمة الدول في صندوق النقد الدولي، وضوابط المعاملات المالية للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح»، وفق مصرف ليبيا المركزي.

ويجري الكبير والوفد المرافق له عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية خلال الأسبوع الجاري.

اجتماع الكبير والوفد المرافق له مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
اجتماع الكبير والوفد المرافق له مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
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