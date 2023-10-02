الكبير والقائمة بالأعمال البريطانية يبحثان دور البنك الدولي في إعمار المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الإثنين، مع القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا كاذارين وايد، دور البنك الدولي المساعد في إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

واستقبل الكبير في مكتبه بمقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، القائمة بالأعمال البريطانية، والمستشار الاقتصادي بالسفارة سايمون فيلد.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء تطرق «إلى الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي في المساعدة في التعامل مع إعادة الإعمار للآثار الناتجة عن الكوارث؛ حيث يمتلك البنك التجارب والخبرة والإمكانيات في التعامل مع هذه الموضوعات كما حدث في بلدان أخرى».

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وأضاف المصرف أن الاجتماع تناول أيضًا «مسيرة توحيد المصرف المركزي والخطوات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن ودعم السفارة لها».

وأشار كذلك إلى أن القائمة بالأعمال البريطانية قدمت خلال اللقاء تعازيها الحارة لليبيين في ضحايا كارثة درنة والمدن المجاورة، مؤكدة اهتمام بلادها بمسألة مساعدة المتضررين في الكارثة وإرسالها فريقًا بريطانيًا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير الأدوية اللازمة.

لقاء الكبير مع القائمة بالأعمال البريطانية كاذارين، الإثنين 2 أكتوبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)