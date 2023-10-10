الكبير يبحث مع شركة بريطانية ملف طباعة العملة الصديقة للبيئة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدير التنفيذي لشركة «دي لا رو» البريطانية ملف طباعة العملة الصديقة للبيئة والتحول العالمي من العملة التقليدية إلى العملات الرقمية.

وتناول الاجتماع الذي حضره مسؤولون من الجهتين، جهود توحيد المصرف المركزي واستراتيجيته لأجل تحقيق التحول الرقمي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

الاجتماع في مراكش

وجرى الاجتماع في مدينة مراكش المغربية التي تستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تعد الأولى لهما في القارة الأفريقية منذ 50 عاما.

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وتصنع شركة «دو لا رو» الإنجليزية الأوراق النقدية وتستخدم تكنولوجيا الشركة في طباعة أكثر من 69 عملة وطنية حول العالم.