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«المركزي» يبحث مع حكومة الدبيبة تنفيذ توصيات صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 06:37 مساء
«المركزي» يبحث مع حكومة الدبيبة تنفيذ توصيات صندوق النقد
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس 5 أكتوبر 2023 (صفحة المركزي على فيسبوك)
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ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وفق تقرير الصندوق الصادر العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكبير، اليوم الخميس، وزراء المالية خالد المبروك، والتخطيط محمد الزيداني، والعمل علي العابد، وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من المديرين والخبراء والمستشارين، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

مراجعة سياسة الإنفاق وسياسة دعم المحروقات
وتتضمن التوصيات، التي أكد المجتمعون التزامهم بها وتحديد الأولويات، العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات، وفقًا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى، بحسب بيان نشره المصرف على فيسبوك.

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تضخم الكادر الوظيفي وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل
كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى بقية التوصيات التي تشمل تضخم الكادر الوظيفي للدولة، ومعالجة الازدواجية الوظيفية، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
وأكد البيان أن الحاضرين اتفقوا على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.

صندوق النقد يستأنف نشاطه في ليبيا
وفي العام 2013، علق صندوق النقد الدولي مشاوراته مع ليبيا رغم استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، قبل أن يستأنف مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الليبيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس الماضي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

وأوصى صندوق النقد الدولي ليبيا، بضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.

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