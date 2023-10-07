بالصور.. صيانة مولد مطار الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، صيانة مولد مطار الأبرق، بعد أن تعرض لعطل نتيجة العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد.

صيانة المولد بعد أضرار بسبب «دانيال»

وقالت الشركة، في بيان، إن فنيي إدارة فرق الطوارئ والديزل انتهوا من أعمال صيانة المولد، وتأكدوا من تشغيله وتوصيله بشبكة المطار، بعد أن تعرض لعطل نتيجة العاصفة التي ضربت شرق البلاد.

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في ليل 10 سبتمبر، ضربت العاصفة «دانيال» شرق البلاد، وتحديدا مدينة درنة التي يقطنها 100 ألف نسمة، مما أدى إلى انهيار سدَّين، وحدوث فيضان جرف كل شيء في طريقه. كما ألحقت «دانيال» خسائر ببعض مدن المنطقة الشرقية.

من أعمال صيانة مولد مطار الأبرق، 7 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة مولد مطار الأبرق، 7 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة مولد مطار الأبرق، 7 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة مولد مطار الأبرق، 7 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)