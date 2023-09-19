استقبال 45 رحلة إغاثة في مطار الأبرق خلال 8 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية» استقبال مطار الأبرق 45 رحلة إغاثة خلال ثمانية أيام.

وقال مدير مكتب إعلام المطار جلال المهشهش إن الطائرات حملت على متنها إغاثات وفرق إنقاذ، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار المهشهش إلى وصول شباب متطوع لتقديم المساعدات بمختلف أنواعها خلال تلك الرحلات إضافة إلى طائرات الإسعاف الطائر، كما جرى تسفير عدد من العائلات المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

إحصائية بالمساعدات الدولية

وأمس الإثنين، قالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن 20 دولة سيّرت أكثر من 50 طائرة وأربع سفن محملة بمساعدات ومواد إغاثية عاجلة للمناطق المنكوبة.

- حكومة الدبيبة: 20 دولة سيّرت أكثر من 50 طائرة و4 سفن مساعدات إلى ليبيا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي.

وأكد الفريق الحكومي انتشال 23 جثة في درنة، وفتح مسارات حول مسجد الصحابة وشارع الفنار، مشيرا إلى ️رصد انهيار 11 جسرا جراء السيول، وتقدير الأضرار في الطرق العامة بـ50%.