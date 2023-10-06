باتيلي يشكر الإمارات على دعمها الإنساني الضخم في درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

شكر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الإمارات «على دعمها الإنساني الدؤوب والضخم في درنة والمناطق المتضررة الأخرى» في شرق ليبيا جراء السيول والفيضانات المدمرة التي اجتاحتها الشهر الماضي.

والتقى باتيلي، اليوم الجمعة في دبي، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، لمناقشة «التطورات السياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لمساعدة القادة الليبيين على التوصل إلى تسوية وطنية بشأن القوانين الانتخابية»، وفق ما نشره باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس».

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وأضاف باتيلي أنه ناقش أيضًا مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات «التحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية في درنة والحاجة إلى نهج موحد لإعادة الإعمار» للمناطق المنكوبة، معربًا عن شكره «لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الإنساني الدؤوب والضخم في درنة والمناطق المتضررة الأخرى» في شرق ليبيا.

دعم الإمارات للحل السياسي في ليبيا

وقال باتيلي إن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أكد له «دعم الإمارات للحل السياسي في ليبيا الذي يؤدي إلى انتخابات ناجحة ويلبي تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات موحدة».

يأتي لقاء باتيلي مع قرقاش في إطار جولة خارجية للدولة المعنية بليبيا من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تتطلع الأمم المتحدة والقوى الغربية والليبيون إلى تتويجها بإجراء انتخابات.