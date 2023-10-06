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قرقاش يؤكد لباتيلي دعم الإمارات الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 06:47 مساء
قرقاش يؤكد لباتيلي دعم الإمارات الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية
لقاء قرقاش وباتيلي، 6 أكتوبر 2023. (وام)
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أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش دعم بلاده جهود الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وفق مخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن واتفاقية مجلس الأمن؛ لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الجمعة؛ حيث بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، حسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

الأوضاع في درنة
وتناول اللقاء الظروف التي يمر بها الشعب الليبي في مدينة درنة، والتداعيات الإنسانية والبيئية الناتجة عن الكارثة الطبيعية بسبب الإعصار الذي تعرضت له المدينة.

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وأشار قرقاش إلى وقوف الإمارات إلى جانب الليبيين في مواجهة هذه الأوضاع، مشيرًا إلى استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، وإدراك أبوظبي خطورة التداعيات الناتجة عن التغير المناخي، ولذا تعمل باستمرار للمساهمة الفاعلة في الحد من تأثيراته السلبية، التي لا تقتصر على منطقة محددة؛ بل تمس أرجاء المعمورة كافة.

وأكد دعم الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية، بما يخدم مصلحة ليبيا وشعبها، مثمنًا جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، في حين استعرض المبعوث الأممي نتائج زياراته الإقليمية الأخيرة، وجهوده المبذولة في هذا الصدد.

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