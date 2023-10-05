إنشاء مدرسة تعليم أساسي في الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمنطقة سلطان التابعة لبلدية الزويتينة، كأحد مشاريع «عودة الحياة» فيها، على ما أفادت، الخميس، منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت المنصة المعنية بنشر أخبار «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن المدرسة تضم ثمانية فصول دراسية بقدرة استيعابية تصل إلى 480 طالبا، إضافة إلى عدة مرافق ترفيهية وإدارية وفنية.

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وأطلق رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في أغسطس 2021، مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وفي مايو الماضي، أعلن الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

وتشمل خطة «عودة الحياة» للقطاع المدرسي في المرحلة الأولى والثانية استكمال ما يزيد على 450 مدرسة جديدة مزودة بأحدث وسائل التعليم، حسب «حكومتنا».

مبنى مدرسة التعليم الأساسي الجديدة بمنطقة سلطان التابعة لبلدية الزويتينة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

مبنى مدرسة التعليم الأساسي الجديدة بمنطقة سلطان التابعة لبلدية الزويتينة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

مبنى مدرسة التعليم الأساسي الجديدة بمنطقة سلطان التابعة لبلدية الزويتينة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)