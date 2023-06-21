الدبيبة: نتائج ملموسة لخطة عودة الحياة في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وجود نتائج ملموسة في تنفيذ خطة عودة الحياة عبر حزمة من المشاريع التطويرية داخل بلدية الزنتان.

واستقبل الدبيبة وفدا من أعيان مدينة الزنتان، وعددا من القيادات الاجتماعية بالمدينة في مكتبه بالعاصمة طرابلس، في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

آخر التطورات في الزنتان

وناقش أعضاء الوفد مع الدبيبة آخر التطورات في الزنتان، مُبدين دعمهم لحركة التنمية والتطوير التي تشهدها الزنتان أخيرا بفضل جهود حكومة الوحدة الوطنية في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة في المدينة، حسب البيان.

فيما أكد الدبيبة حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين كافة، خاصة فيما يتعلق بحل المختنقات والمشاكل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مايو الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»، تضمنت مشروعات إنشاء وصيانة الطرق وفي جميع المجالات، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

الدبيبة يصافح أحد أعضاء وفد أعيان مدينة الزنتان، 21 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يصافح أحد أعضاء وفد أعيان مدينة الزنتان، 21 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يصافح أحد أعضاء وفد أعيان مدينة الزنتان، 21 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)