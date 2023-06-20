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إعداد الدراسات الخاصة بـ1343 مشروعا جديدا ضمن خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 07:09 مساء
إعداد الدراسات الخاصة بـ1343 مشروعا جديدا ضمن خطة «عودة الحياة»
اجتماع الغاوي مع مدير عام وقيادات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
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أكدت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، إعداد الدراسات الخاصة لحوالي 1343 مشروعًا جديدًا ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قبل عامين، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى أذونات التعاقد، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، اليوم، اجتماعًا مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومديري إدارات العقود ومشروعات الإمداد المائي والمرافق، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد خالد، ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي.

1343 مشروعًا جديدًا تحتاج أذونات للتعاقد
واستعرض الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان وزارة الإسكان والتعمير في العاصمة طرابلس المشروعات القائمة والجاري تنفيذها من قبل جهاز الإسكان والمرافق، ومشاريع الإمداد المائي والصرف الصحي، بالإضافة إلى بعض المختنقات في البلديات.

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وقالت الوزارة إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة المشروعات التي تحتاج إلى أذونات للتعاقد، وأيضًا 1343 مشروعًا جديدًا جرى إعداد الدراسات الخاصة بها، وهي مشروعات جديدة ضمن خطة (عودة الحياة) المعلن عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء».

25 مشروعًا للإمداد المائي
وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة بعض مشروعات المرافق المتكاملة ومحطات المعالجة بمدن طرابلس وسبها وبعض المناطق الأخرى، بالإضافة إلى 25 مشروعًا خاصًا بالإمداد المائي موزعة على المنطقة الشرقية والوسطى والجبل الغربي والمنطقة الغربية.

اجتماع الغاوي مع مدير عام وقيادات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع مدير عام وقيادات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع مدير عام وقيادات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع مدير عام وقيادات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
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