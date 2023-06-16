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الغاوي يبحث تنفيذ مشروعات «عودة الحياة» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 02:28 مساء
الغاوي يبحث تنفيذ مشروعات «عودة الحياة» في درنة
لقاء الغاوي مع مجلس إدارة شركة الأشغال العامة درنة، 15 يونيو 2023، (وزارة الإسكان)
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بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي خطوات شركة الأشغال العامة في درنة، لتنفيذ مشروعات تنموية ضمن خطة «عودة الحياة» في المدينة.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، بحضور وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية خالد محمد، ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وزارة الإسكان تأذن باستئناف العمل في 13 مشروعا متوقفا لحل المختنقات ببلدية صبراتة

كما تناول اللقاء سير عمل شركة الأشغال العامة في درنة، والمشروعات التي تنفذها خلال الفترة الحالية.

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