ندوة حول المشروعات المتوقفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العاصمة طرابلس تنظيم ندوة حول المشروعات المتوقفة في ليبيا تحت شعار «التأمين دعامة للاقتصاد الوطني»، بدعم ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج.

وأكد الحويج، في كلمة خلال الندوة أمس الأربعاء، أهمية تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع التأمين وتعزيز دوره في تشجيع الشركات الأجنبية لاستئناف عملها بدولة ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

المساهمة في خطة «عودة الحياة»

وأشار إلى إمكانية مساهمة الشركات الأجنبية في تنفيذ خطة «عودة الحياة» التي تستهدف إعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية، داعيا إلى تنفيذ مشروعات استثمارية في عدة قطاعات بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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وأكد أن هيئة الإشراف على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد تعمل على تنظيم القطاع وتعزيز دوره بمختلف المجالات ورفع مستوى الخدمات.

حضر فعاليات الندوة وكيلا الوزارة لشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي، والمدير العام لهيئة الإشراف على التأمين، ونائب المدير العام ومستشار هيئة الإشراف على التأمين ومدير عام هيئة سوق المال، وعدد من رؤساء شركات التأمين ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد وهيئة الإشراف على التأمين وخبراء وباحثون.