ورشة عمل حول استغلال زراعة الزيتون في دفع عجلة التنمية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في ورشة عمل تحت عنوان «شجرة الزيتون والدفع بعجلة التنمية».

ونظم جهاز استثمار مياه منظومة «الحساونة - الجفارة» بالنهر الصناعي الورشة أمس الأحد في العاصمة طرابلس بالتعاون مع الجمعية الليبية للاقتصاد الزراعي، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وشهدت الورشة تقديم ورق ومحاضرات حول إنتاج الزيتون الكثيف في مشاريع الجهاز بين التحديات ومعدلات النمو، والتنبؤ بتأثير إنتاج الزيتون خلال الفترة بين العامين 2023 و2027 على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى جلسات نقاش بمشاركة أساتذة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

- الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا

حضر ورشة العمل وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية سعد احنيش ووكيل وزارة الخارجية للشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة «الحساونة - الجفارة» هاشم غبَار ورئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للاقتصاد الزراعي نوري البي ورئيس مجلس أصحاب الأعمال رشيد صوان وعدد من الخبراء والباحثين بمجال الزراعة وعلم النبات.