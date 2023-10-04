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سقوط أبراج كهرباء على خط المخيلي - العزيات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 09:20 صباحا
سقوط أبراج كهرباء على خط المخيلي - العزيات
سقوط برج كهرباء على خط المخيلي - العزيات، 4 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، سقوط أبراج نقل طاقة جهد «66 ك.ف» على خط المخيلي - العزيات.

وسارع أفراد دائرة صيانة الجهد المتوسط درنة للمكان لتقييم الأضرار، ثم جرى إبلاغ أحد المقاولين العاملين بالمنطقة للعمل على صيانة القواعد والأبراج، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت الشركة إلى التنسيق وبدء جلب معدات برج طواري لتغذية الخط إلى حين استكمال أعمال الصيانة التي ستنطلق غدا صباحا.

يشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد أعمال صيانة نشطة في شبكة الكهرباء منذ أيام، وذلك بعد الأضرار الكبيرة التي خلفتها العاصفة «دانيال» حين ضربت المنطقة في العاشر من سبتمبر الماضي.

سقوط برج كهرباء على خط المخيلي - العزيات، 4 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
سقوط برج كهرباء على خط المخيلي - العزيات، 4 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
سقوط برج كهرباء على خط المخيلي - العزيات، 4 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
سقوط برج كهرباء على خط المخيلي - العزيات، 4 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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