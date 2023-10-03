عودة الكهرباء إلى منطقة ستلونة جنوب البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عودة الخدمة إلى منطقة ستلونة الواقعة على بعد عشرة كيلومترات جنوب غرب مدينة البيضاء.

ونفذت فرق الصيانة بإدارات توزيع سوق الجمعة والنواحي الأربع وطرابلس أعمال الصيانة في المنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتضمنت الأعمال تركيب محول هوائي جديد «حجم 300»، وتركيب عمود كهرباء وأسلاك بطول 150 مترا.

وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق الشركة، وذلك لإصلاح الأعطال الكثيرة التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».