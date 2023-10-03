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«الكهرباء»: تركيب محول هوائي على خط ستلونة جنوب البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 12:31 مساء
«الكهرباء»: تركيب محول هوائي على خط ستلونة جنوب البيضاء
من أعمال تركيب محول هوائي على خط ستلونة جنوب البيضاء، 3 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، تركيب محول هوائي جديد على خط منطقة ستلونة الواقعة على بُعد عشرة كيلومترات جنوب غرب مدينة البيضاء.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن فرق الصيانة بإدارة توزيع سوق الجمعة والنواحي الأربعة وإدارة توزيع طرابلس تمكنت من تركيب المحول والتحميل عليه، وذلك بعد الانتهاء من تركيب عمود وفرد سلك مجدول لمسافة 150 مترا، وإرجاع الكهرباء لسكان المنطقة.

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وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق الشركة، وذلك لإصلاح الأعطال الكثيرة التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

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