الاتحاد الأوروبي ينضم للدول الداعمة لـ«آلية ليبية موحدة» بشأن إعمار المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، انضمامها إلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد بشان إنشاء «آلية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات في شرق ليبيا».

وأعربت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، عن «تأييدها القوي لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا»، وحثت «القادة الليبيين على الاتفاق على مثل هذه الآلية دعمًا للشعب الليبي».

وشددت على ضرورة «تنسيق هذه الآلية مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والخاضعة للمساءلة ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة».

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دعوة باتيلي بشأن آلية إعادة إعمار المناطق المنكوبة

وأمس الإثنين، أعلنت بعثات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا لدى ليبيا، في بيان مشترك، دعمها لدعوة باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» لتقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة تتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار؛ إثر كارثة الفيضانات.

جاء ذلك في أعقاب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت فيه إن «الجهود الأحادية (بشأن إعادة الإعمار) تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة».