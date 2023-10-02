خمس دول غربية تؤيد دعوة باتيلي لـ«آلية وطنية موحدة» بشأن إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت خمس دول غربية، اليوم الإثنين، دعمها دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقالت بعثات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا لدى ليبيا، في بيان مشترك، إنها تدعم دعوة باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» بالتنسيق مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين تكون قادرة على تقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة تتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار؛ إثر كارثة الفيضانات.

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وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت البعثة الأممية في بيان، أن «الجهود الأحادية (بشأن إعادة الإعمار) تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة».

وتعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عقد مؤتمر لإعادة إعمار درنة في مطلع نوفمبر المقبل، بعدما كان مقررًا عقده في 10 أكتوبر، جرى تأجيله لأسباب لوجستية.

وقال بيان البعثة إن «مثال اللجنة المالية العليا يظهر أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة».