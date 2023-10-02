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باتيلي قلق من «مبادرات أحادية» لإعمار درنة: الحاجة ماسة لـ«آلية وطنية موحدة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 03:00 مساء
باتيلي قلق من «مبادرات أحادية» لإعمار درنة: الحاجة ماسة لـ«آلية وطنية موحدة»
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، عن القلق من «ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات»، مشيرا إلى «الحاجة الماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدما بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات».

واعتبرت البعثة الأممية في بيان أن «الجهود الأحادية تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة». وحث البيان «جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض».

تأجيل مؤتمر إعمار درنة
ويوم السبت أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب تأجيل موعد انعقاد مؤتمر لإعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر المقبل. وأوضحت اللجنة في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، جرى تأجيله لأسباب لوجستية، ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».

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وقال بيان البعثة إن «مثال اللجنة المالية العليا يظهر أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة»، داعية إلى أن «تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تجرى استنادا إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات.

باتيلي يحث القادة الليبيين على «الترفع عن انقساماتهم»
وحث باتيلي القادة الليبيين على «الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار»، مؤكدا أن «تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي».

وعبر المبعوث الأممي عن تطلعه إلى «تسلم مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبية لتطلعات الشعب الليبي».

وفي وقت سابق الإثنين، وافق مجلس النواب بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس من النائب جلال الشويهدي.

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