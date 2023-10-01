اللجنة الحكومية لتنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج تنهي أعمالها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منصة «حكومتنا» مساء اليوم الأحد، إن اللجنة الحكومية المكلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (341) لعام 2023، لتنفيذ قرار الإيفاد للدراسة بالخارج «أنهت أعمالها، بوضعها اللمسات الأخيرة على تقريرها النهائي تمهيدًا لإحالته» لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الخامس برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي صالح الغول، بحضور رئيس اللجنة عبدالحميد عمار ومقرر اللجنة، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس، وممثلين عن الهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين وديوان المحاسبة، بحسب ما نشرته المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأصدر الدبيبة في أغسطس الماضي قرارًا بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، لتحديد أولوية تنفيذ قرار الإيفاد بالخارج وتوزيع نسب التفويضات بين الجامعات وأوائل الجامعات.

وطالب الدبيبة في قراره اللجنة المشكلة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يتجاوز شهرًا من تاريخ 29 أغسطس، وفق نص المادة الخامسة من القرار رقم (341) لسنة 2023.

وجاء قرار تشكيل اللجنة على خلفية تجاوزات مالية حدثت بملف الإيفاد للدراسة بالخارج، والتي على إثرها أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي في 29 أغسطس.