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الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد ويعفي 4 مسؤولين في الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 11:23 مساء
الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد ويعفي 4 مسؤولين في الوزارة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إيقاف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج، ومنع وزير التعليم العالي عمران القيب من إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج أو ضم الدارسين على حسابهم الخاص مع المشمولين بقرارات الإيفاد، بالإضافة إلى إيقاف أربعة مسؤولين من مناصبهم في الوازرة.  

جاء ذلك بموجب قراره رقم (370) لسنة 2023 الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج، بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام المحالة بتاريخ 28 من أغسطس الجاري، واللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن مراجعة قوائم الربع الثاني للطلبة الموفدين بالخارج، وفق ما نشرته منصبة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

نتائج تحقيقات النيابة في ملف الموفدين للدرسة بالخارج
وألزم الدبيبة بموجب المادة الأولى من القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي جرت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقا لكتاب المستشار النائب العام وكتاب وزير الحكم المحلي» رقم (8550) المؤرخ في 21 أغسطس الجاري.

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وطالب الدبيبة في المادة الثانية من القرار باتخاذ «الإجراءات اللازمة لإيقاف 852 طالبا للدراسة بالخارج وفق الكشف المرفق»، مشيرا إلى أن عملية الإيفاد جرت «بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام، واللجنة المشكلة بالخصوص».

منع القيب من إصدار قرارات الإيفاد 
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن «يوقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وتغل يده في هذا الخصوص إلتزاما بقرار مجلس الوزراء رقم (442) لسنة 2022، بشأن اسناد اختصاص الإيفاد للدراسة».

كما أوقف الدبيبة بموجب المادة الرابعة من القرار 4 مسؤولين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإعفائهم من مهامهم وهي كل من «مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، والمراقب المالي» بالوزارة.

صرف منح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج
وكلف الدبيبة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2023 بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز شهرا من هذا التاريخ» اعتبارا من الثلاثاء 29 أغسطس، وفق نص المادة الخامسة من القرار.

كما كلف الدبيبة بموجب المادة السادسة من القرار «وزارة المالية بالاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار».

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