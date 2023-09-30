الدبيبة يوجه مركز طب الطوارئ بنقل فرق مساندة إلى غات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته إلى مدير عام مركز طب الدعم والطوارئ باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة بتكليف فرق إنقاذ ومساندة والانتقال إلى بلدية غات لتقديم المساعدة في حال حدوث فيضانات بهذه المناطق.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة، إلى مدير عام مركز طب الدعم والطوارئ، أشار إلى التقارير الواردة من مصلحة الأحوال الجوية بشأن هطول الأمطار وجريان الأودية ببلدية غات والبلديات المجاورة لها.

وشملت تعليمات الدبيبة التنسيق بين مدير مركز طب الدعم والطوارئ ووزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بالخصوص، وموافاته بتقرير.

حالة الطقس في غات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام، يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على «غات وما جاورها والجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون».

وأوضح أن هذه الأمطار ستتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ناصحًا المواطنين القاطنين قرب مجارى الأودية بأخذ الحيطة والحذر.

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الدبيبة يصدر تعليمات باتخاذ إجراءات احترازية في غات



وشهدت المنطقة الشرقية قبل أسابيع سيولًا مدمرة ضربت عددًا من المدن على وقع العاصفة «دانيال» التي تسببت في دمار واسع بمدينة درنة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

تعليمات من الدبيبة باتخاذ إجراءات احترازية في غات

وفي وقت سابق، أصدر الدبيبة تعليمات بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع أية أضرار بشرية أو مادية في غات والجنوب الليبي، بعد توقعات بسحب رعدية وأمطار متوقعة، مساء اليوم السبت وغدًا وبعد غد، على غات وعدد من مناطق الجنوب الليبي.

وفي رسالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة إلى وزير الحكم المحلي ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وجه الدبيبة بالتواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية لمتابعة المتغيرات الجوية أولًا بأول، وكذلك التواصل مع عمداء البلديات ومختاري المحلات بمنطقة غات وما جاورها لتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية.

كما نصت تعليمات الدبيبة على التنسيق مع وزارة الداخلية في إخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية لمنع أي أضرار بشرية، وتنبيه مالكي المواشي للخروج من مسارات الأودية، وتكليف البلديات بتنظيف مجرى الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق حركة جريان المياه.

ودعا الدبيبة إلى مخاطبة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات للمباشرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث انقطاعات في الاتصالات، والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء للتأهب وتسخير الإمكانات اللازمة لتفادي حدوث انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة غات والمناطق المجاورة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والأجهزة كافة ذات العلاقة لاتخاذ أية إجراءات.