«الأرصاد» يحذر من سيول وسحب رعدية على الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية، جريان سيول في مناطق سبها وغات والجفرة وهون ومرزق والقطرون والفقها والهروج، بسبب السحب الرعدية والأمطار المتوقعة مساء اليوم السبت وغدا وبعد غد.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه يتوقع تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على «غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون».

ولفت إلى أن هذه الأمطار ستسبب وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة ، محذرا المواطنين قرب مجارى الأودية بأخذ الحيطة والحذر.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.

وتوقع طب الطوارئ والدعم، في بيان اليوم، أن تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة في الأيام القادمة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية، مضيفا أن هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة.

احتياطات حال حدوث سيول

ووجه البيان سكان هذه المنطقة بأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع عدد من التوجيهات، تشمل تجنب المناطق المنخفضة والأودية، حيث يكون تجمع المياه فيها أكثر، والتأكد من تأمين الممتلكات الشخصية والأشياء الثمينة وتخزينها في أماكن آمنة ومرتفعة، وتجنب السير في الشوارع المغمورة بالمياه والأماكن المعرضة للخطر.

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كما شدد على ضرورة توخي الحذر عند القيادة والامتناع عن المحاولة عبور المياه الجارية بالسيارة، والتواصل مع الجهات المعنية، في حالة وجود حالات طوارئ أو حاجة للمساعدة، ومتابعة النشرات الجوية المحلية والتحديثات الرسمية للحصول على آخر المعلومات والتوجيهات، مؤكدا أن مركز طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الجنوبية، على أهبة الاستعداد، في حالة حدوث أي طارئ.

وشهدت المنطقة الشرقية، قبل أسابيع سيولا مدمرة، ضربت عددا من المدن، على وقع العاصفة «دانيال»، التي تسببت في دمار واسع في مدينة درنة، خلفت وراءها آلاف القتلى والمفقودين، ومازالت تعاني آلام الدمار والفقد حتى الآن.